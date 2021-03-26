В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Афтандила Султанова, обвиняемого в совершении умышленного убийства.

Приговор был зачитан на заседании под председательством судьи Нурала Алиева, передает Репорт.

Согласно вердикту, предъявленное А.Султанову обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) было переквалифицировано в статью 123.1 (умышленное убийство с превышением пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса.

А.Султанова приговорили к лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Согласно обвинению, Афтандил Султанов 1984 года рождения нанес смертельное ножевое ранение жителю села Бозалганлы Товузского района Эльнуру Мехтиеву 1992 года рождения. Инцидент произошел в апреле прошлого года.

Эльнур Мехтиев совершил кражу в магазине, расположенном во дворе дома Афтандила Султанова в селе Абулбейли. Увидев это посредством камеры видеонаблюдения, Афтандил поспешил к магазину, между вором и им завязалась драка. В ходе драки Афтандил Султанов нанес Эльнуру Мехтиеву один удар ножом. Эльнур Мехтиев вырвался из его рук и убежал, но от полученных травм скончался на улице Ахмеда Джавада в городе Товуз.

Афтандилу Султанову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

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