Глава киберкомандования США Пол Накасоне обвинил Россию в проведении «мощных кампаний влияния» с использованием социальных сетей, а также ведении шпионской деятельности в киберпространстве, передает РИА Новости.

«Россия — изощренный киберпротивник. Она продемонстрировала способность проводить мощные кампании влияния с использованием социальных сетей. Москва эффективно занимается кибершпионажем и другой деятельностью, а также интегрировала кибердеятельность в свою военную и национальную стратегию», — сказал Накасоне, выступая на слушаниях в сенате.

Аналогичную оценку в своем выступлении он также высказал в отношении Китая. Среди других стран, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу США в киберсфере, он упомянул Северную Корею и Иран.

«КНДР продемонстрировала способность и намерение нанести по США удар в киберпространстве… Представители Ирана становятся все более искусными в использовании киберсистем, а также в проведении подрывных и разрушительных атак, они пытались провести серию кампаний влияния», — указал Накасоне.

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