Айсултан Назарбаев, внук экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, скончался прошлым летом в Лондоне по естественным причинам вследствие наркозависимости. Такой вывод был озвучен в среду коронером Западного Лондона Фионой Уилкокс, сообщили РИА Новости представители семьи Назарбаевых в Великобритании.

«Вчера на слушаниях коронер пришел к выводу, что смерть Айсултана в прошлом году наступила по естественным причинам и в результате кокаиновой зависимости», — сообщили собеседники агентства.

По данным правоохранительных органов, основанных на показаниях свидетелей, полиции и психиатра, причины смерти 29-летнего Айсултана, который несколько лет боролся с наркотической зависимостью, не являются подозрительными и связаны с наркотиками.

«Мы опустошены потерей нашего любимого Айсултана. Его смерть стала для нас немыслимым горем, от которого мы никогда не оправимся. Мы хотели бы выразить нашу искреннюю благодарность всем тем, кто оказал такую большую поддержку в течение последних шести месяцев, и коронеру за достойное проведение расследования; мы просим о конфиденциальности в это очень трудное время», — заявила семья Назрабаевых.

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