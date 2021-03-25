Силовики стянули спецтехнику и привлекли дополнительные наряды сотрудников к Дворцу Независимости в Минске — резиденции президента республики.

Как передает корреспондент РИА Новости, на прилегающей к объекту улице Саперов стоят грузовики для перевозки личного состава и спецтранспорт для разгона демонстраций — грузовики с водометами, автомобили с колючей проволокой. Движение транспорта в районе дворца не перекрыто.

Технику привезли и на расположенную неподалеку площадь Государственного флага. Ее по периметру охраняют силовики с автоматами.

Ранее оппозиция сообщала о планах провести 25 марта массовые акции в белорусских городах.

Minval.az