Во время вопросов и ответов в правительстве депутат Нацсобрания Армении от “Просвещенной Армении” Геворк Горгисян обратился к министру обороны, подчеркнув, что в армии царит тотальный хаос, передают армянские СМИ.

“Наша передовая не оснащена должным образом, условия несения дежурства – неподобающие. Вы не можете перемещать военных из точки А в точку Б. Военные с боевого дежурства, с боевых позиций выходят в прямой эфир. Военные пропадают во время метели. Людям не выплачиваются зарплаты. Как долго будет продолжаться этот хаос, господин министр? Чем Вы заняты, что в армии такая ситуация?” — поинтересовался Горгисян у главы ведомства.

Вопрос Горгисяна остался без ответа, вице-спикер Ален Симонян посоветовал представить вопрос в письменной форме.

Minval.az