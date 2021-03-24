Сегодня на 77 году жизни скончался известный латышский поэт и переводчик Улдис Берзиньш.

Улдис Берзиньш родился 17 мая 1944 года в Риге. Учился в Латвийском государственном университете и Ленинградском государственном университете по турецкому языку и тюркологии. Окончил аспирантуру Института стран Азии и Африки МГУ по персидской и тюркской филологии. Также получал образование в Пражском Карлова университете, Братиславском университете, Ташкентском государственном университете, Рейкьявикском университете. Входил в Союз писателей Латвии, PEN-клуб, Совет по делам национальностей, был избран почётным академиком Академии наук Латвии. Преподавал турецкий язык на факультете современных языков Лундского университета в Швеции. Автор более двадцати поэтических сборников, которые были переведены на многие языки мира. Сам перевел множество произведений с польского, русского, древнеисландского, турецкого, азербайджанского, туркменского, персидского, древнееврейского, арабского языков, также знал иврит, татарский, чувашский языки. Перевел на латышский язык Коран, библейские книги Иова, Псалтирь, Притчей, Экклесиаста и Ионы.

Улдис Берзиньш с большой любовью относился к азербайджанской культуре. Принимал участие в праздновании 870-летия Низами Гянджеви в Гяндже, перевел стихи Микаила Мушфига, Самеда Вургуна, Расула Рзы, Мамеда Араза, Фикрета Годжи, Вагифа Самедогпу, Вагифа Насиба, Мамеда Исмаила, Исы Исмаилзаде, Алекпера Салахзаде, Чингиза Алиоглу, Рамиза Ровшана и других, сообщает Тренд.

Одним из значительных работ стал перевод на латышский язык древнего азербайджанского эпоса «Деде Горгуд».

Большой интерес вызвал перевод Корана на латышский язык, который был осуществлен на протяжении 15 лет. Во время работы над Кораном он вел переписку со многими учеными, ездил и в шведский Лундский университет, и в Марокко, и в Саудовскую Аравию, где много совещался с шейхами, верующими учеными. И даже ездил и в пустыню к слепому шейху, знающего все главные (а также некоторые ныне «забытые») комментарии к Корану наизусть и обладавшего интуитивным пониманием истин Священной Книги.

Светлая память Улдису Берзиньшу!

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