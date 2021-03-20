Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз.

«Поздравляю всех со светлым праздником Новруз! Дай Бог всем здоровья!», — написала Алиева в своем аккаунте в Instagram.

Minval.az