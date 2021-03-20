Глава МИД Турции провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Об этом сообщают диписточники Anadolu в турецком МИД.
Информации о содержании беседы не приводится.
Глава МИД Турции провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Об этом сообщают диписточники Anadolu в турецком МИД.
Информации о содержании беседы не приводится.
Дата: 2021/03/20 11:30
Раздел: Азербайджан
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