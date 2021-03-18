Армянский командир одного из батальонов покинул поле боя во время войны в Карабахе, вследствие чего многие военнослужащие погибли, попали в плен и получили ранения.

Об этом говорится в сообщении Следственного комитета Армении, передает Sputnik Armenia.

Из материалов уголовного дела следует, что командир И. Ваганян в ходе боевых действий не выполнил своих функций, отказался подчиниться приказу своего непосредственного начальства, самовольно покинул поле боя, в результате чего личный состав батальона понес потери.

На основании полученных доказательств Ваганяну предъявлено обвинение, он арестован.

Предварительное следствие продолжается.

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