Турция обладает всеми необходимыми политическими и экономическими рычагами для подготовки и реализации собственной лунной миссии.

Об этом заявил генеральный директор Федерального космического агентства России («Роскосмос») Дмитрий Рогозин, комментируя агентству «Анадолу» Национальную космическую программу Турции и потенциал сотрудничества Москвы и Анкары в аэрокосмической и оборонной отраслях.

По словам Рогозина, двусторонний диалог между Россией и Турцией в области мирного космоса имеет давнюю историю.

«Мы стараемся всегда проводить встречи с нашими турецкими коллегами в рамках профильных международных специализированных выставок и форумов, «на полях» различных официальных межгосударственных и межправительственных мероприятий. Опыт нашего взаимодействия подтверждает, что у двух стран есть существенные долгосрочные взаимные интересы в области космической деятельности», — сказал глава «Роскосмоса».

Он отметил, что с целью придания данному диалогу системного, комплексного характера и оснащения его необходимым юридическим инструментарием было согласовано совместными усилиями создать эффективную правовую базу, основой которой и станет российско-турецкое межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного космоса.

«Заложенные в документе положения позволят нам организовать сотрудничество по широкому спектру перспективных направлений космической деятельности. В настоящее время проект Соглашения находится на рассмотрении у наших турецких коллег», — добавил Рогозин.

По его словам, при условии наличия твердой политической воли, грамотного менеджмента и содействия со стороны более опытных партнеров молодая космическая держава вполне может подготовить и реализовать полноценную межпланетную миссию в достаточно короткие сроки.

«Не сомневаемся, что Турция также обладает всеми необходимыми политическими и экономическими рычагами для подготовки и реализации собственной лунной миссии, а в наличии достаточного количества грамотных квалифицированных специалистов в турецком аэрокосмическом секторе мы уже не раз могли убедиться в ходе наших периодических рабочих контактов с турецкой стороной», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Рогозин также прокомментировал заявление турецкой стороны о том, что Турция, возможно, захочет использовать ракеты «Союз» для отправки граждан на Международную космическую станцию (МКС).

«Союз» является одной из самых надежных ракет-носителей не только в России, но и во всем мире. Первый запуск «Союза» был осуществлен 28 ноября 1966 года, и с тех пор нами было создано уже 10 модификаций данной ракеты. Всего было осуществлено более 1100 стартов ракет-носителей «Союз» различных модификаций», — сказал он.

По словам Рогозина, госкорпорация «Роскосмос» имеет богатый положительный опыт подготовки российских и зарубежных космонавтов.

«Российские специалисты готовы начать практическое обсуждение деталей подготовки турецких космонавтов и подготовки пилотируемого космического проекта в интересах Турции, ждем соответствующих предложений со стороны наших турецких коллег», — добавил глава госкорпорации.

Рогозин напомнил о том, что в 2019 году он присутствовал при встрече президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента России Владимира Путина на Московском международном авиасалоне MAKS-2019.

«Я высказал эту идею напрямую президенту Эрдогану, который с энтузиазмом воспринял мое предложение. Пока у наших сторон не было предметных переговоров на эту тему, но мы ожидаем поступления инициатив от наших турецких коллег», — заявил он.

Рогозин подчеркнул, что пилотируемая космонавтика – это совершенно отдельная, сложная и крайне ресурсоемкая область космической деятельности.

«Наверное, здесь уместно было бы провести параллель с королевскими гонками «Формула-1» из мира автоспорта. Каждый пилотируемый полет требует очень длительной подготовки. Существуют различные варианты организации миссии, ее длительности, схемы полета, важное значение при этом имеют поставленные перед экипажем научные и прикладные задачи. Обсуждение всех нюансов пилотируемой миссии с нашими зарубежными партнерами – это всегда очень долгая и кропотливая работа. Мы готовы и хотим обсуждать все эти вопросы с нашими турецкими коллегами», — добавил глава «Роскосмоса».

Глава«Роскосмоса» прокомментировал также успехи Турции в разработке беспилотных летальных аппаратов, которые в последнее время привлекли большое международное внимание.

«Будучи постоянными участниками ведущих международных аэрокосмических выставок, мы имели возможность видеть со стороны быстрый прогресс турецкой промышленности в данной области. Конечно, работа турецких инженеров на данном направлении не может не вызывать уважения», — подчеркнул он.

Рогозин также сообщил о возможности возникновения нового сотрудничества между Анкарой и Москвой в рамках проекта создания Центра развития космических технологий в Турции.

«Реализация любого серьезного космического проекта требует координации усилий большого количества специалистов, организаций, подрядчиков, значительных материальных и финансовых вливаний и серьезных временных затрат. Таким образом, как правило, международная кооперация является одним из наиболее привлекательных вариантов стратегии, позволяющей снизить издержки для каждого из участников и повысить шансы на общий успех проекта. Международное сотрудничество также является важной составной частью реализуемой в настоящее время в Российской Федерации Космической стратегии. В этой связи Госкорпорация «Роскосмос» открыта для любых предложений о развитии профильного сотрудничества со стороны своих зарубежных партнеров», — продолжил глава «Роскосмоса».

Он подчеркнул, что в «Роскосмосе» готовы рассмотреть и изучить любые возможности участия в инициативах Турецкой Республики, в связанных с космосом.

Minval.az