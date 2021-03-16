В Кыргызстане отказались от рассмотрения вопроса о поставке вакцины против коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Sputnik Киргизия».

По его словам, вакцинировать граждан будут российским препаратом «Спутник V» или китайским Sinopharm. По его словам, Пекин пообещал Кыргызстану бесплатно предоставить 150 тысяч доз.

Министр добавил, что вопрос о российском лекарственном средстве решится сегодня или завтра (16-17 марта).

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