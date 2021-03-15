В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» показали сюжет о совещании президента Владимира Путина с членами правительства. В нем упоминается, как президент поймал падавший со стола карандаш. Телеведущий Владимир Соловьев восхитился физической формой президента и посоветовал своему коллеге Павлу Зарубину как можно больше заниматься спортом.

«Когда Путин входит в зал заседания, то дверь за ним сразу же закрывается. Единственная возможность увидеть мероприятие, аккуратно оббежать зал с другой стороны», — рассказывает корреспондент Зарубин. Затем он говорит: «Интернет-издания любят создавать новости с кричащими заголовками: Путин бросил ручку. А вот реальные кадры, как он поймал улетевший со стола карандаш».

Мы вот смеёмся когда читаем, как в КНДР или Туркменистане диктаторы что-то отмочат, а потом это преподносится их пропагандой чуть ли не как настоящее чудо. Ну у нас тут уже тоже давно так

Вот свежий сюжет о том, как Путин ПОЙМАЛ КАРАНДАШ. И Соловьев восхищается, конечно. Безумие pic.twitter.com/hbwSMFBk3S — ruslan shaveddinov (@rshaveddinov) March 14, 2021

«Карандаш поймал ловко! — восхитился Соловьев после просмотра видео. Так что надо отметить — реакция прекрасная, видно, что президент в отличной спортивной форме, и боевые искусства никуда не уходят. Вы пробовали повторить?»

Соведущий Соловьева Павел Зарубин ответил, что не пытался повторить произошедшее на видео.

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