На фоне заявлений Азербайджана о том, что карабахский конфликт завершен, и в Баку готовы к сотрудничеству с Арменией, армянская сторона продолжает озвучивать провокационные заявления. На сей раз отличился заместитель министра обороны этой страны Арман Саркисян, который на брифинге в парламенте важно заявил о том, что население Армении «должно быть готово к войне».

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По его словам, на данный момент никто не может однозначно утверждать, что будет новая война. В тоже время он подчеркнул, что если война и начнется, «государство предпримет все необходимые действия».

«Учитывая историю последних 30 лет, мы должны быть готовы к войне каждую секунду. Сейчас нет необходимости озвучивать данный вопрос и сеять панику», – цитирует его ереванский «Спутник».

Minval.az