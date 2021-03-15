На видео, которое накануне стало доступно в армянском сегменте соцсетей, родители погибших армянских солдат утверждают, что их детей умышленно отправили на смерть в Гадрут во время второй Карабахской войны. Caliber.Az изучил видео и перевел высказывания родителей армянских солдат.

«По нашим данным, детей привели туда, отправив на умышленную смерть. С 9 октября Гадрут находился в руках азербайджанских солдат. Несмотря на это, наших детей сознательно отправили туда. Обзвонив солдат, стоящих на 143 постах, обманом отправили туда. Они заранее знали, что на данную точку будет совершена атака. Приказ пришел в 9 часов утра, а детей привезли днем (между 13:00-14:00). Короче, их обрекли на умышленную смерть. Когда они приехали, их даже никто не встретил. Если их позвали на помощь, то должны были бы встретить. Но их никто не встретил. Командир должен был встретить дивизию. Если даже сам не смог, то обязан был кого-то отправить», — говорит один из родителей.

«Я хотел бы добавить пару слов: отправляя солдат туда, они должны были понимать, что Азербайджан и их беспилотные летательные аппараты контролируют все небо. Почему они послали туда наших детей, зная, что они окажутся в окружении?», — возмущается второй.

«Они на 100% это понимали и сознательно отправили детей на смерть. Видимо, их послал туда очень «умный» человек. На мой взгляд, он должен работать уборщиком, а не солдатом. Теперь имя человека, отдавшего этот приказ, не упоминается. Неизвестно, кто он и где находится. Этот командир на 100% понимал, что посланные им солдаты не вернутся обратно. Однако отдал такой приказ. Это еще раз доказывает, что они сознательно отправляли детей на смерть. У нас есть такое представление, что это была заранее спланированная акция. Больше ничего не приходит в голову. Таким образом, они продали наших детей. Они сознательно их убили», — сокрушается третий.

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