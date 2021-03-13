Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «грязной кампании» Запада против вакцины «Спутник V» в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

«Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники после того, как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать [организовать] производство совместное или у себя на территории», — отметила она.

Захарова добавила, что критические заявления западных государств о вакцинах от коронавирусной инфекции, которые были разработаны в России, происходят от «бессильной злобы».

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