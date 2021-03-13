Власти Армении активно обсуждают вопрос сокращения военного бюджета. За последнее время было проведено уже два обсуждения: одно в правительстве, а другое – в Минобороны. Об этом пишет 168․am.

«Речь идет о десятках миллиардов, заинтересованные лица — вице-премьер Тигран Авинян, вице-премьер Мгер Григорян, руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Тигран Авинян даже заметил представителям Минобороны: «Все равно вы програли. Зачем вам такой бюджет?»

По сведениям 168․am, в Минобороны есть претензии и разногласия по поводу сокращения военного бюджета, которые, по сути, не учтены и не будут приняты во внимание. В лучшем случае будет изменение сокращаемой суммы.

«О каких реформах идет речь в данном случае, можно только догадываться. С другой стороны, предполагается, что реформы будут адаптированы к сокращенному военному бюджету, и в результате не исключено, что мы станем свидетелями сокращения важных звеньев, в то время, когда есть опасность новой войны», — пишет 168․am.

Minval.az