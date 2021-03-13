Президент Армении Армен Саркисян провел встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает пресс-служба главы государства.
«Президент и премьер-министр обсудили ситуацию в стране, пути ее разрешения и преодоления внутриполитического кризиса», – указано в сообщении.
Политики обсудили возможность проведения внеочередных парламентских выборов в качестве возможного решения.
Также Саркисян провел переговоры с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц о возможности проведения досрочных выборов в стране.
Отмечается, что встреча прошла в ходе инициированных главой государства политических консультаций.
Так, Саркисян и Макунц обсудили сложившуюся в стране ситуацию, а также пути преодоления внутриполитического кризиса.
Стороны указали на важность диалога между политическими силами и достижение согласия.