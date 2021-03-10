Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил президенту ходатайство о назначении на пост главы Генштаба Артака Давтяна.

Информацию об этом Sputik Армения подтвердила пресс-секретарь премьера Мане Геворкян.

Только накануне Давтян был назначен старшим офицером по особым поручениям.

Давтян уже занимал должность главы Генштаба в 2018-2020 годах. В июне прошлого года он подал в отставку после скандала, связанного со свадьбой сына в период коронавирусного локдауна. На его место было назначен Оник Гаспарян. Спустя некоторое время Давтян был назначен начальником военно-промышленного комитета при министерстве высокотехнологичной промышленности, где проработал до октября 2020 года.

Minval.az