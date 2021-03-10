Президент Армении Армен Саркисян, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 169 Конституции, обратился в Конституционный суд с просьбой определить вопрос соответствия Конституции закона «О воинской службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте президента Армении, передает Sputnik Армения.

Отмечается, что обращение в КС обусловлено существующими в прикладной юриспруденции проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра по освобождению начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна от занимаемой должности и последовавших за этим правовыми конституционными процессами.

С точки зрения президента, у Конституционного суда в рамках закрепленных законом полномочий есть возможность провести всестороннее исследование этого вопроса и вынести решение.

«Решения КС по этому заявлению и возможные меры могут серьезнейшим образом повлиять на ранее принятые решения, на нынешние и дальнейшие процессы, касающиеся сложившейся ситуации, в контексте толкования и применения закона», — предупредил Саркисян.

Президент выразил надежду, что по возможности скорое принятие соответствующего решения приведет к правовой определенности и будет способствовать урегулированию нынешнего кризиса.

Minval.az