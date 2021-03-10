Глава Генерального штаба Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности, так как указ о его увольнении в срок не подписал президент страны Армении Армен Саркисян, и при этом не стал обжаловать в Конституционном суде. Об этом в среду сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об освобождении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона», — приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Minval.az