Премьер Армении Никол Пашинян 9 марта посетил город Гавар, побывал в школе №2 в Хацарате. Примечательно, однако, что визит Никола Пашиняна в Гавар напугал как жителей, так и школьников. Об этом пишет Yerevan.today.

«До Никола Пашиняна сотрудники СНБ и полиции посетили школу, допросили преподавателей и обыскали всю школу. Если обыск школы является частью протокола, то допрос учителей точно нет.

Пашинян посетил Гавар в сопровождении тысяч полицейских. Стражи порядка и полицейские автомобили в городе были повсюду, в лесу недалеко от школы, на холмах, во всех углах, где это было возможно. Горожане заметили множество снайперов.

Но самое примечательное — это посещение школы. Пресс-служба Никола Пашиняна распространила фотографии, на которых он входит в классы, спортзал и т. Д., гуляет по школе, разговаривает с учениками. В реальности Пашинян вошел в школу в окружении спецназа в масках и с автоматами. Дети были в ужасе от этой сцены.

Жители Гавара удивляются, везде говорят о том, как сильно Пашинян боится за свою жизнь, ни один лидер никогда не приезжал с таким количеством охранников.

Примерно за 3 минуты до этого необъявленного визита Пашинян запостил отредактированное видео, а раньше он освещал свои визиты в прямом эфире.

Кстати, во время совещания в областной администрации Пашинян рассказал о строительстве школ и других программах в регионе и представил реконструкцию школы № 2 в Гаваре как достижение своей власти. Между тем строительство этой школы началось еще при Карене Карапетяне, а после прихода к власти Пашиняна работы продлевались примерно два года, открытие школы несколько раз откладывалось».

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