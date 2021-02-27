В Ереване начался митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает «Интерфакс».
Акция проходит на перекрытом демонстрантами центральном проспекте Баграмяна, где расположены здания парламента и президентской резиденции. На улице сооружена сцена и установлена профессиональная аудиоаппаратура.
Отмечается, что проспект перекрыт с 25 февраля. Также на нем установлены палатки, в которых ночую оппозиционеры.
Кроме того, митинг проходит в городе Капан на юге Армении, акцию организовал мэр этого города Геворк Парсян.