Ереван не отказывается от диалога с Баку, но нужна соответствующая атмосфера, формирование повестки, сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Армении Ара Айвазян.

«Мы никогда не отказываемся от встреч. Однако любая встреча, если она не организовывается лишь с целью констатации ее проведения, должна соответствовать неким критериям. В первую очередь речь идет о создании соответствующей атмосферы, о формировании конкретной повестки», — сказал Айвазян, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с главой МИД Азербайджана и ведутся ли переговоры об организации встречи лидеров двух стран.

По его словам, не менее важно, чтобы встречи проходили «при наличии договороспособности у другой стороны».

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