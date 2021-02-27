Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что больше всего его впечатлило во время шествия по улицам города со своими сторонниками, передает Sputnik Армения.

«Самое большое впечатление от шествия оставила энергетика балконов», — подписал он опубликованное в Facebook видео.

На кадрах видно, как премьер шагает по улицам и приветствует граждан. Они машут ему в ответ и выкрикивают «Никол — премьер», а некоторые даже аплодируют. В ролике он отмечает, что приветствует и уважает всех вне зависимости от их политических взглядов.

Стоит отметить, что в видео, выложенное премьером, не попал неприятный инцидент, который вызвал широкий резонанс в сети. Во время шествия некий мужчина выкрикнул «Никол – предатель. Иди сюда» из окна, под которым толпа проходила в тот момент. Сам премьер отреагировал на реплику с улыбкой и на камеру призвал отнестись к ней спокойно. Но уже через секунду под нос добавил: «за тобой позже придут».

Его жена и дочь при этом рассмеялись. Эти кадры, естественно, облетели сеть.

Minval.az