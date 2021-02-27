Ночь на субботу в центре Еревана, где оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне установили палаточный городок, прошла без происшествий. Как сообщает ТАСС, в настоящий момент сторонники оппозиционного объединения «Движение за спасение Родины» устанавливают сцену на проезжей части проспекта Баграмяна напротив здания парламента республики.

Движение по проспекту заблокировано. На месте проведения акции несут дежурство усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Утром на площадь начали прибывать новые сторонники оппозиции, в том числе и лидеры объединения. «Пашинян пришел к власти с помощью уличных акций, и уйдет он под давлением уличных демонстраций. Наша Родина находится в опасности, требование армии о его отставке было сделано из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране», — заявил журналистам бывший глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ованес Саакян.

Minval.az