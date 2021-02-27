Азербайджан намерен уже в 2021 году потратить на разминирование освобожденных от армянской оккупации своих территорий 100 млн манат (60 миллионов USD) — такие цифры назвал на своей пресс-конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев. «В инвестиционное программе на текущий год мы предусмотрели более 100 млн манатов для деятельности Агентства по разминированию с целью расчистки освобожденных от оккупации территорий от мин и прочих взрывчатых средств. Также мы закупили самую передовую технику, роботизированную аппаратуру», — цитируют главу государства информагентства, по словам которого, азербайджанские саперы прошли подготовку в Турции, в разминировании участвуют также российские специалисты.

Это еще один повод задуматься, что Азербайджану предстоит поистине титаническая работа по разминированию освобожденных территорий. Более того, именно разминирование сегодня — это, если угодно, «бутылочное горлышко», та задача, без решения которой не получится приступить к полномасштабному восстановлению освобожденных от армянской оккупации азербайджанских земель. Ее ее получится ни отложить «на потом», ни изменить очередность. И эти 60 миллионов, которые уйдут на разминирование, вполне могли бы быть потрачены на совсем другие цели, в том числе и в армянонаселенных районах Нагорного Карабаха. Полномасштабное развитие которых возможно только после полного восстановления там полномочий азербайджанских властей и фактической реинтеграции.

И самое страшное, что эта цена не ограничивается деньгами. СМИ регулярно сообщают трагические новости: на освобожденных территориях гибнут и получают ранения граждане Азербайджана, подрываясь на минах, оставленных армянскими оккупантами при отступлении. Власти Азербайджана регулярно предупреждают и призывают воздержаться от самовольных поездок на эти территории, где еще не завершено разминирование. Но люди все равно едут. Просто потому, что они ждали тридцать лет того дня, когда снова смогут увидеть родной дом, посетить могилы своих родных,…И, к сожалению, пока не будет завершено разминирование, такие трагедии будут повторяться.

И, пожалуй, самое главное. Безусловно, каждая война оставляет после себя неразорвавшиеся боеприпасы. Но Азербайджан столкнулся с намеренным «минным террором» Армении. Российский журналист Д.Виноградов, оценки которого уже приводил Minval.az, «общая стоимость заложенных армянской стороной мин может достигать 340 млн. долларов. В местных масштабах это астрономическая сумма — получается, за годы оккупации Армения потратила на минирование азербайджанских территорий 50% военного бюджета на 2020 год, 15% официальных валютных резервов или 10% государственного бюджета». Более того, масштабы минирования усилились после 2016 года.

А вот тут повнимательнее. Как отметил президент Азербайджана, после поражения в апреле 2016 года Серж Саргсян «попросил две недели для вывода войск с оккупированных территорий. Это было в присутствии президента России Путина. Потом организовал там террористический акт и тянул время…» Но, судя по всему, в Ереване уже начали понимать, что с оккупированных азербайджанских земель придется уходить. И минировали там все: развалины домов, населенные пункты и подступы к ним, объекты, заведомо не имеющие военного смысла — только для того, чтобы уже потом убить как можно больше людей.

Более того, как подчеркнул президент Ильхам Алиев сегодня Армения отказывается передать Азербайджану карты минных полей. Что уже можно считать преступлением. Тем более что армянские оккупанты с этих территорий уже выбиты.

И вот это уже меняет дело. Просто потому, что Армения по всем международным нормам, и правовым, и тем более моральаным, должна ответить за свой минный террор, в том числе и в международных судах. И заплатить за то, что происходит сегодня на освобожденных землях, где уже после войны убиты и ранены в результате таких подрывов десятки человек.

Просто потому, что преступления не должны оставаться безнаказанными.

Нурани

Minval.az