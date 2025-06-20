Каждый день вооруженного конфликта с Ираном обходится Израилю в сотни миллионов долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что ежедневно Израиль тратит до $200 млн на ракеты противовоздушной обороны, еще не менее $400 млн уйдет на восстановление после уже нанесенных ударов. Еще одной статьей расходов являются боеприпасы и самолеты.

По словам эксперта израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, единичное применение системы ПВО «Праща Давида» обходится примерно в $700 млн, а перехват одной ракеты комплексом «Стрела 3» стоит около 4 млн долларов.