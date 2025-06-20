Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Москва обеспокоена возможными последствиями углубления евроинтеграции Армении. По его словам, одним из таких рисков может стать закрытие армянского воздушного пространства для российских самолётов — по примеру Европейского союза.

«Посмотрите, у нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролёта российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет. И что?» — заявил Оверчук, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что российская сторона внимательно оценивает эти перспективы: «Мы об этом думаем, мы это оцениваем».