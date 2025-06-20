Министр обороны Израиля Исраэль Кац дал сегодня утром указание ЦАХАЛу усилить удары по объектам режима в Тегеране.

«Необходимо нанести удары по всем символам власти и по структурам, подавляющим население, таким как ополчение «Басидж» и основную опору режима – КСИР.

Мы должны добиться массовой эвакуации населения из Тегерана, с целью дестабилизировать режим и усилить эффект сдерживания на фоне обстрелов израильского тыла. Все это — наряду с продолжением точечных атак на ядерные объекты и ученых, с целью сорвать ядерную программу Ирана, до полного достижения всех целей операции», — заявил он.