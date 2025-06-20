В Мангистауской области Казахстана найден неизвестный летательный аппарат. По данным местных СМИ, находка вызвала обеспокоенность среди жителей: аппарат внешне напоминает военный беспилотник.

Очевидцы сообщили, что 19 июня днём возле пограничной железнодорожной станции Болашак был обнаружен дрон. Информация о находке была передана в полицию.

На место прибыли сотрудники правоохранительных и экстренных служб. В региональной полиции заявили, что устанавливают обстоятельства инцидента. Ущерба или пострадавших нет.

Согласно результатам анализа изображения с использованием ИИ, найденный аппарат по внешнему виду напоминает иранский дрон-камикадзе Shahed-136 (в российской модификации известен как «Герань-2»).

Напомним, в декабре прошлого года в этой же области потерпел крушение пассажирский самолёт «Азербайджанских авиалиний», предположительно сбитый российской ракетой во время атаки беспилотников на Грозный.