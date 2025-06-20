Проведение переговоров необходимо для урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

«Президент Эрдоган заявил, что путь к разрешению ядерного спора с Ираном проходит через переговоры и что конфликтный процесс, начавшийся с нападения Израиля на Иран, максимально увеличил угрозу региональной безопасности. Он также отметил, что последствия спирали насилия, вызванной израильскими атаками, могут нанести ущерб региону и Европе в плане миграции и возможности ядерной утечки», — сообщила администраций турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

Эрдоган также сообщил, что Турция продолжит усилия для прекращения ирано-израильского конфликта.