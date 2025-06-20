ЦАХАЛ сообщил о запуске ракет из Ирана в направлении израильской территории.

«В настоящее время ВВС Израиля осуществляют перехват ракет и наносят удары там, где это необходимо, для устранения угрозы», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Население призывают следовать инструкциям командования тыла.

Корпус стражей исламской революции подтвердил новую ракетную атаку. Возможной целью названа авиабаза Неватим. В городе Беэр-Шева, где она находится, звучит тревога. Было выпущено, по предварительным данным, от одной до трех ракет.

Иран атаковал здание IT-компании в Беэр-Шеве, предоставлявшей ЦАХАЛ услуги в сфере кибербезопасности, сообщило позже газета Times of Israel. В том же здании расположен офис Microsoft.

По данным СМИ, пострадали не менее 30 человек.