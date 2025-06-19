Украинский лидер Владимир Зеленский вел себя как «надменный осел» во время встречи с руководителем США Дональдом Трампом и вице-президентом Ди Джей Вэнсом в Белом доме в конце февраля. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он добавил, что Зеленский тогда повел себя «ужасно». Сенатор отметил, что та встреча в Овальном кабинете Белого дома войдет в историю как «самая неудачная встреча любого лидера, который когда-либо там бывал».

Политик не преминул отметить, что Зеленский таким поведением наносит серьезный ущерб Украине.