Процесс по делу Abzas Media завершился в Бакинском суде по тяжким преступлениям — оглашён приговор семерым обвиняемым.

Суд признал, что обвинения подтверждены доказательствами. Директор издания Ульви Гасанлы, главный редактор Севиндж Вагифгызы, Хафиз Бабалы и Фарид Мехрализаде получили по 9 лет лишения свободы. Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова — по 8 лет, Мухаммед Кекалов — 7,5 лет.

Они обвинялись по семи статьям, включая контрабанду, незаконное предпринимательство, отмывание денег, уклонение от налогов и использование поддельных документов.