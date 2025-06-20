Пропалестинские активисты проникли на базу Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании и устроили диверсию.

Об этом сообщает газета The Daily Mail (DM).

«Организация Palestine Action заявила, что двое ее активистов проникли на крупнейшую базу Королевских ВВС Великобритании и распылили красную краску в двигатели двух самолетов Airbus Voyager, после чего скрылись», — пишет издание.

Телекамера на военной базе Брайз-Нортон в британском Оксфордшире запечатлела, как двое неизвестных пересекли взлетно-посадочную полосу на электросамокатах и начали распылять краску прямо в турбины двух самолетов-заправщиков.