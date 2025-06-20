Третьи сутки азербайджанские дальнобойщики не могут покинуть территорию Ирана. Об этом Minval сообщил глава компании по грузоперевозкам Arkivan Transport LLC Абдулла Абдуллаев.

По словам предпринимателя, для того, чтобы выехать из Ирана, водителям нужно вбить свои данные в электронную систему министерства транспорта Ирана и получить соответствующий код пропуска, который используется на таможне как для въезда, так и выезда из страны иностранных дальнобойщиков. Однако из-за проблем с интернетом в Иране, система не работает. По той же причине азербайджанская транспортная компания не может направить свои грузовики в Иран на погрузку. Иранская система выдачи кодов пропуска не работает даже на территории Азербайджана, где проблем с интернетом нет, сказал Абдуллаев.

«У нас в Иране находятся пять грузовиков, с водителями которых вот уже третьи сутки потеряна связь — ни интернет, ни мобильная связь там не работают. Кроме того, мы должны, но не можем отправить в Иран около 50 фур. Мы получили из России заказ на погрузку груза, однако ждем, когда Иран даст нам разрешение», — отметил предприниматель.

О возникшей ситуации глава транспортной компании проинформировал Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Абдуллаев также прокомментировал вопрос веротяности перебоев в поставках продовольствия из Ирана в Азербайджан. По его словам, сложности с транспортировкой возникли лишь у иностранных дальнобойщиков, сотрудничающих с Ираном. В то же время у иранских водителей нет необходимости получать специальный код при каждом въезде и выезде из страны, поэтому поставки иранских товаров в Азербайджан и другие государства продолжаются в обычном режиме.

«Перебои возможны с товарами, транспортируемыми через порт Бендер-Аббас, расположенный на юге Ирана, у побережья Персидского залива. Однако даже в этом случае существует альтернативный маршрут. Предприниматели уже наладили связи, и теперь грузы, поступающие в порт, доставляются до азербайджанской границы иранским транспортом. Ввоз товаров в Азербайджан осуществляется через таможенные пункты Астара и Билясувар», — отметил собеседник.

Он отметил, что из-за событий на Ближнем Востоке азербайджанские дальнобойщики практически не ездят в Иран, но перебоев в поставках товаров через Иран пока не наблюдается. В чрезвычайной ситуации груз, который транспортировался из Дубая, будет перенаправлен по альтернативному маршруту.

«Можно сказать, что Азербайджан практически не зависит от продукции, поступающей из Ирана», — уверен глава транспортной компании.