В Москве 27 февраля пройдет очередное заседание рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Об этом журналистам сообщил зампред правительства Алексей Оверчук.

«3-е заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и Российской Федерации планируется провести 27 февраля в Москве. На данный момент все стороны подтвердили свое участие», — заявил Алексей Оверчук.

Такой переговорный формат главы трех государств — президент РФ Владимир Путин, премьер Армении Никола Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев — договорись создать 11 января на личной встрече.

Minval.az