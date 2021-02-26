Посольство Афганистана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом.
В публикации говорится: «Сегодня, в 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида мы разделяем горечь азербайджанского народа. В истории афганского народа было много аналогичных событий. Погибло значительное количество мирных граждан, в том числе женщин, детей и стариков. Парламент Афганистана признал геноцидом событие, произошедшее 26 февраля 1992 года. Сегодня, как и на протяжении всей истории, мы вместе с братским азербайджанским народом. Упокой Аллах души погибших».