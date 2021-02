The Afghanistan flag blows in the wind over ISAF headquarters as Deputy Secretary of Defense Bob Work meets with senior officials and Afghan diplomats while visiting ISAF headquarters in Kabul, Afghanistan, June 23, 2014. DoD Photo by Glenn Fawcett (Released)

Посольство Афганистана в Азербайджане поделилось публикацией в связи с Ходжалинским геноцидом.

В публикации говорится: «Сегодня, в 29-ю годовщину Ходжалинского геноцида мы разделяем горечь азербайджанского народа. В истории афганского народа было много аналогичных событий. Погибло значительное количество мирных граждан, в том числе женщин, детей и стариков. Парламент Афганистана признал геноцидом событие, произошедшее 26 февраля 1992 года. Сегодня, как и на протяжении всей истории, мы вместе с братским азербайджанским народом. Упокой Аллах души погибших».

Minval.az