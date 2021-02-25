Офицеры полиции Армении присоединились к требованию об отставке премьера и правительства, передает news.am.

Сложившаяся после войны кризисная ситуация в стране требует скорейшего разрешения. Мы выражаем поддержку командному составу армии и присоединяемся к заявлению, продиктованному обеспокоенностью судьбой Родины. Призываем сотрудников полиции не подчиняться незаконным указаниям Никола Пашиняна и не применять силу против народа.

Призываем общественность не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, направленных на удержание власти. Единственным решением сложившейся в стране ситуации является отставка властей, призываем действующие власти мирно, без потрясений уйти, воздержавшись от дестабилизации ситуации в стране.

Заявление подписали:

1. генерал-майор Ашот Гизирян

2.генерал-лейтенант Арарат Махтесян

3.генерал-лейтенант Григор Григорян

4.генерал лейтенант Сашик Афян

5.генерал Рафаэль Оганесян

6.полковник Ишхан Ишханян

7.полковник Карен Бабакехян

8.полковник Нвер Оганесян

9.полковник Манвел Арутюнян

10.полковник Армен Дашян

11.полковник Камо Шабоян

12. полковник Андраник Никогосян

13. полковник Рубен Назарян

14. полковник Овик Акопджанян

15. полковник Марине Гаспарян

16. полковник Грач Гукасян

17. полковник Арарат Овчян

18. полковник Гаяне Варданян

19. полковник Арсен Африкян

20. полковник Гарник Киракосян

21. полковник Тигран Навасардян

22. полковник Арташ Хачатрян

23. полковник Гамлет Мкртчян

24. полковник Армен Хачатрян

25. подполковник Армен Мартиросян

26. подполковник Мартин Саргсян

27. полковник Артур Хачатрян

28. полковник Нвер Авакян

29. полковник Тигран Петросян

30. полковник Геворг Мкртчян.

Minval.az