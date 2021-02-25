Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что президент Армен Саркисян обязан подписать все его указы, а то будет таким же предателем народа, как и армия.
«Если Саркисян не подпишет мое решение — он присоединится к оппозиции», — заявил он.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что президент Армен Саркисян обязан подписать все его указы, а то будет таким же предателем народа, как и армия.
«Если Саркисян не подпишет мое решение — он присоединится к оппозиции», — заявил он.
Дата: 2021/02/25 16:43
Раздел: Бывший СССР
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