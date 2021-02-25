Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что президент Армен Саркисян обязан подписать все его указы, а то будет таким же предателем народа, как и армия.

«Если Саркисян не подпишет мое решение — он присоединится к оппозиции», — заявил он.

Minval.az