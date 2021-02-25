Ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, любые революционные изменения лишь ухудшают политическую ситуацию в дружественных России странах, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
«Лично у меня ситуация в Армении вызывает большое беспокойство, поскольку любые кризисы по типу революции в таких дружественных нам странах – это плохо», — сказал парламентарий.
Он выразил надежду, что «стороны смогут договориться и все пройдет мирным путем».
«Любые революции, любые митинги ни к чему хорошему не приводят, ситуация в странах после этого только ухудшается», — заключил он.