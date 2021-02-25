Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с армянским коллегой Арой Айвазяном ситуацию в Армении, заявив, что Москва рассчитывает на урегулирование ситуации в мирном русле, говорится в сообщении МИД РФ.

Телефонный разговор состоялся 25 февраля. Отмечается, что Айвазян информировал Лаврова о последнем развитии событий в Армении.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Minval.az