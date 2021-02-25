Оппозиционная парламентская фракция «Светлая Армения» не считает заявление Главного штаба ВС Армении об отставке премьер-министра Никола Пашиняна попыткой военного переворота, оппозиционная фракция «Процветающая Армения» призвала главу правительства уйти в отставку и не начинать гражданскую войну в стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления лидеров фракций в Facebook.

По словам лидера СА Эдмона Марукяна, в заявлении генштаба нет присущих попытке военного переворота признаков преступлений, в том числе какого-то элемента, направленного против безопасности самой Армении и основ конституционного строя.

Minval.az