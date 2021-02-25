Никулинский суд Москвы огласил приговор семерым уроженцам Армении, принимавшим участие в нападении на азербайджанский ресторан «1001 ночь» в июле 2020 года, передает «Коммерсант».

Поскольку все действия участников погрома зафиксировала видеокамера, установленная в заведении, выяснить личности нападавших для полиции не составило большого труда. Все они были признаны виновными в хулиганстве и приговорены к двум годам заключения в колониях общего режима. Любопытно, что иск о возмещении материального и морального ущерба со стороны владельца ресторана к осужденным заявлен не был.

Нападение на ресторан «1001 ночь» в Марьино, принадлежавший выходцу из Азербайджана, произошло в четыре часа утра 24 июля 2020 года. В нем приняли участие Артак и Сейран Никояны, Армен и Арсен Априяны, Аргишт и Нарег Петросяны, а также Размиг Саакян, которых позже обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

По данным следствия, вооруженные ножами и битами мужчины, сломав входную дверь, ворвались в ресторан, где принялись громить все вокруг, кидая стулья в барное отделение. При этом пострадал охранник, пытавшийся остановить бесчинство.

По данным полиции, нападение длилось не более пяти минут, после чего погромщики убежали. Однако все происшедшее зафиксировала камера наблюдения, установленная в зале, поэтому разыскать преступников не составило особого труда. Уже к 27 июля все они были задержаны и предстали перед судом. По ходатайству следствия Никулинский суд Москвы избрал им в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Стоит отметить, что это нападение было спровоцировано происшедшим накануне избиением уроженцев Армении на Люблинской улице; событиями в «Фуд Сити», куда отказались пускать трейлеры с армянскими абрикосами; и боевыми действиями в Нагорном Карабахе.

В результате с середины по конец июля в столичном регионе произошло несколько крупных драк и других акций с участием жителей Закавказья. Одной из них и стал погром в азербайджанском ресторане, участники которого оказались на скамье подсудимых.

В ходе прений гособвинение попросило признать всех подсудимых виновными и приговорить каждого к 2,5 года общего режима. Сами фигуранты, признавшие вину, просили «не судить их слишком строго». Адвокаты предлагали суду ограничиться штрафом. Но председательствующий согласился с прокурором, посчитав, что для исправления подсудимых необходимо назначить им реальные сроки заключения в местах лишения свободы. Согласно приговору все семеро получили по два года заключения. Защитники уже заявили, что обжалуют приговор.

Minval.az