Президент РФ Владимир Путин предпочитает участвовать в значимых мероприятиях без головного убора — здоровье у него крепкое, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя отсутствие шапки у Путина на церемонии возложения венков 23 февраля.

Путин во вторник возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Несмотря на мороз глава государства был без шапки.

«Мы обязательно доведем вашу обеспокоенность до сведения главы государства. Нам действительно очень импонирует ваша забота о его здоровье. Но вы знаете, что здоровье у него крепкое. И да, к сожалению, несмотря на морозы, он чаще всего, особенно в такие волнительные церемониальные моменты, все-таки предпочитает быть без головного убора». — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему глава государства был без головного убора, когда на улице 20-градусный мороз.

Minval.az