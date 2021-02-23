Сотни представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию протеста возле здания государственной канцелярии в Тбилиси после того, как спецназ задержал председателя самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Нику Мелию, передает РИА Новости.

«Мы не сдадимся и будем бороться до конца за Нику, за оппозицию, за свободу и независимость. Никто не вернет нас в прошлое», — сказала оппозиционер Хатия Деканоидзе.

Протестующие собрались после того, как спецназ задержал Мелию в офисе партии, применив перцовый спрей.

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