Более десяти человек были задержаны в ходе специальной операции по аресту председателя партии «Единой национальное движение» Ники Мелии в Тбилиси, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное телевидении.

«За сопротивление полиции задержаны более 10 человек», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мелия был задержан в офисе партии «Единое национальное движение», в ходе операции сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ.

17 февраля суд в Тбилиси вынес решение об аресте Мелии за неуплату залога 40 тыс. лари ($12 тыс.) в рамках дела о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Сам Мелия заявил, что он отказывается добровольно выполнять решение суда об аресте.

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