Алишер Усманов закупит для Узбекистана 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, сообщил хокимият Наманганской области корреспонденту Sputnik Узбекистан.

«Когда Алишер Усманов узнал что я еду в Наманган, он попросил меня об одном: «Я очень люблю жителей Намангана. Можно вас попросить чтобы первая партия (50 тысяч) была передана им», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Известно, что бизнесмен сделает это на свои личные средства.

Российская вакцина «Спутник V» на днях была сертифицирована в Узбекистане.

Minval.az