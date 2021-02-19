Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступает против изменения статуса русского языка в республике. Об этом он заявил в своей статье «Союзнические узы», опубликованной в пятницу в правительственной киргизской газете «Слово Кыргызстана».

«Русский [язык] — не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей конституции. И я как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе», — отметил Жапаров.

В Кыргызстане русский язык имеет статус официального, киргизский язык — государственный.

Minval.az