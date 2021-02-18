ОАО «Азеришыг» не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию в стране. Об этом заявил руководитель пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

По его словам, распространенная информация о повышении тарифов на электроэнергию внутри страны не соответствует действительности.

«В некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о повышении тарифов на электроэнергию, но эта информация не соответствует действительности. ОАО «Азеришыг» не обращалось в Тарифный совет по поводу повышения тарифов на электроэнергию», — сказал он.

Minval.az